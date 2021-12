Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Betrunken am Steuer

Lingen (ots)

Am Mittwoch kam es auf der Rheiner Straße in Lingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-Jähriger fuhr mit seinem Audi gegen 10.30 Uhr in den dortigen Kreisverkehr ein. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Bauzaun. Verletzt wurde niemand. Der Fahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von über zwei Promille. Dem 34-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell