Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Vermehrte Handtaschen- und Geldbörsendiebstähle im Landkreis - Tipps der Polizei

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven. In den vergangenen Monaten kam es überall im Kreisgebiet wieder vermehrt zu Handtaschen- und Geldbörsendiebstählen. Oft nutzten der oder die Täter kurze Momente der Unachtsamkeit der Geschädigten. In einigen Fällen wurden mit entwendeten Giro- oder Kreditkarten kurz nach den Diebstählen an verschiedenen Geldinstituten Abhebungen durchgeführt und große finanzielle Schäden angerichtet. Die Polizei rät daher:

- Tragen Sie Taschen und Wertgegenstände immer dicht am Körper, am besten in verschlossenen Innentaschen

- Lassen Sie Handtaschen, Umhängetaschen und andere Aufbewahrungsmöglichkeiten niemals unbeaufsichtigt

- Halten Sie, nicht nur aus Infektionsschutzgründen, Abstand von Ihnen unbekannten Personen

- Bewahren Sie niemals ihre PIN mit Zahlungskarten zusammen auf. Im Falle eines Diebstahls haben die Täter so leichtes Spiel und können erhebliche finanzielle Schäden anrichten. Auch das Verstecken der PIN in verschiedenen Zahlenkombinationen ist nicht sicher.

- Verdecken Sie ihre PIN bei der Eingabe am Geldautomaten oder beim Einkauf

- Sollten Sie Opfer eines Diebstahls geworden sein, kümmern Sie sich umgehend um die Sperrung der entsprechenden Zahlungskarten. Nutzen Sie hierfür die einheitliche Soforthotline unter der Telefonnummer 116 116.

- Moderne Zahlmethoden (kontaktloses Zahlen) mittels Zahlungskarten, Smartphones oder Smartwatches über drahtlose Kommunikation (via "Bluetooth" oder "NFC") können von Tätern missbräuchlich genutzt werden. Nutzen Sie diese Funktionen nur während des eigentlichen Zahlvorgangs. Halten Sie installierte "Apps" auf ihrem Smartphone stets aktuell.

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell