Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verkehrsunfälle auf der BAB27 in Folge von Starkregen und/oder Hagelschauer - zwei Leichtverletzte und hohe Sachschäden

Cuxhaven (ots)

BAB27. Am Sonntag (06.02.2022) kam es für die Polizeibeamten des Polizeikommissariats Geestland sowie die örtlichen Abschleppdienste zu vielen witterungsbedingten Einsätzen: Es kam zu insgesamt sechs Verkehrsunfällen auf der BAB27 mit insgesamt zwei leichtverletzten Personen. Hintergrund waren Starkregenereignisse und Hagelschauer.

Zur Mittagszeit kamen zwei jeweils alleinbeteiligte PKW in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und stießen gegen die Schutzplanken im Bereich Schwanewede bis Hagen. Hierbei kam es in einem Fall nur zu Sachschäden. Bei dem zweiten, identisch abgelaufenen Unfall, hatte sich ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Nordenham leicht verletzt.

Gegen Abend verlief ein dritter Unfall dann etwas unübersichtlicher. Hier geriet der 27-jährige Unfallverursacher im Bereich Bremerhaven-Wulsdorf auf hagelglatter Fahrbahn ins Schleudern, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. In Folge dessen ereignete sich dann der vierte Unfall: Zwei nachfolgende PKW mussten ihre Geschwindigkeit stark verringern, was nur einem Fahrzeugführer ausreichend gelang. Der folgende zweite PKW fuhr auf den stark abbremsenden PKW auf. Hierbei verletzte ein 2-jähriges Kind auf dem Beifahrersitz leicht. Alle beteiligten PKW mussten durch örtliche Abschleppdienste geborgen werden.

Die Unfälle fünf und sechs ereigneten sich im nördlichen Bereich der BAB27 zwischen Neuenwalde und Nordholz. Hier gerieten ein 82-jähriger Cuxhavener und ein 59-jähriger Emsteker ebenfalls in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit an die hagelglatte Fahrbahn in Schleudern, stießen gegen die Schutzplanken. Beide blieben unverletzt. Die Fahrzeuge mussten ebenfalls geborgen werden.

Dir Gesamtschäden der Verkehrsunfälle wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell