Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbrüche

Moers (ots)

Unbekannte brachen am Dienstag, zwischen 18:40 Uhr und 19:25 Uhr, in eine Wohnung an der Elbestraße ein. Sie stahlen Bargeld.

Am Callunaweg schlugen Einbrecher ebenfalls am Dienstag, zwischen 18:00 Uhr und Mitternacht, zu: Sie hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so in ein Einfamilienhaus. Was sie hier entwendeten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Moers, Tel.: 02841 / 1710, entgegen.

