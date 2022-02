Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Illegale Abfallentsorgung in Geestland (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Geestland/Langen. Am Sonntagmittag (06.02.2022) meldete ein 58-jähriger Geestländer gegen 12:15 Uhr, dass im Bereich des Heuweges in Langen zu einer illegalen Abfallentsorgung gekommen sei. An einem Waldweg wurden hierbei Sperrmüll und anderer Unrat abgeladen. Vor Ort konnten die Beamten Hinweise auf einen möglichen Verursacher erlangen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Geestland (04743 9280) zu melden.

