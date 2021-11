Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 28. November 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Trunkenheit im Verkehr

Wesentlich zu tief ins Glas geschaut hatte ein 39-jähriger Autofahrer, welcher von Beamten des Polizeikommissariates Wolfenbüttel am Samstagabend, gegen 23.30 Uhr, auf der Braunschweiger Straße in Salzdahlum kontrolliert wurde. Bei ihm wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,44 Promille gemessen. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Gegen den in Braunschweig wohnenden Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Dessen Führerschein wurde sichergestellt. Den Beschuldigten erwartet nun u.a. ein mehrmonatiger Fahrerlaubnisentzug.

Ein weiterer Alkoholsünder wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen Mitternacht, auf der Ahlumer Straße festgestellt. Dabei handelte es sich um einen 46-jährigen Fahrradfahrer, der mit seinem Drahtesel gestürzt war und sich hierbei Verletzungen im Gesicht zugezogen hatte. Seine Blutalkoholkonzentration betrug 2,08 Promille. Auch er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den Wolfenbütteler wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Mehrere Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss

Am frühen Samstagmorgen, 27.11.2021, gegen 05.30 Uhr, wurde die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt, dass sich in einem Straßengraben nahe der Landesstraße 633, zwischen den Ortschaften Hordorf und Schapen, ein verlassener PKW befinden soll. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten diese fest, dass der zunächst unbekannte Fahrzeugführer ganz offensichtlich beim Abkommen von der Fahrbahn mit einem Verkehrsschild kollidiert war. Da dieses dabei nicht unerheblich beschädigt worden ist, wurden Ermittlungen wegen des "Unerlaubten Entfernens vom Unfallort" (im Volksmund "Fahrerflucht") aufgenommen. Dabei kontaktierten die Beamten die Halterin des Firmenfahrzeuges. Diese gab schließlich den entscheidenden Hinweis auf einen 38-jährigen Angestellten der Firma. Offensichtlich hatte dieser ohne dem Einverständnis seiner Chefin mit dem VW Fox eine Spritztour unternommen. Wenig später stellte sich der Unfallverursacher der Polizei. Dabei bemerkten die Beamten, dass dieser deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Zudem war der in Salzgitter wohnende Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zur genauen Ermittlung des Blutalkoholwertes wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Neben dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort erwarten ihn nun Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs und unbefugtem Gebrauch von Kraftwagen. Der Gesamtschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Ebenfalls am Samstag, gegen 18.30 Uhr, befuhr der 47-jährige Fahrer eines VW Passat die Frankfurter Straße in Wolfenbüttel. Dabei kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand geparkten Renault Clio. Dieser wurde daraufhin auf einen ebenfalls geparkten VW Golf aufgeschoben. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Auf seinen Führerschein muss der in Wolfenbüttel lebende Mann voraussichtlich längere Zeit verzichten. Dieser wurde sichergestellt. Den Beschuldigten erwartet nun u.a. ein mehrmonatiger Fahrerlaubnisentzug. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Der vom Unfallverursacher geführte VW Passat und der geparkte Renault Clio waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf 22.000 Euro geschätzt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich ein weiterer Trunkenheitsunfall in Wolfenbüttel. Gegen 03.00 Uhr kam ein 21-jähriger Fahrzeugführer beim Abbiegen von der Adersheimer Straße in die Straße "Am Pfingstanger" von der Fahrbahn ab. Er durchbrach mit seinem VW Golf einen Grundstückszaun und kam schließlich an einer Garagenwand zum Stehen. Auch dabei war Alkoholbeeinflussung unfallursächlich. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem in Wolfenbüttel wohnenden Mann einen Wert von 1,72 Promille. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Noch am Unfallort wurde der Führerschein des Beschuldigten sichergestellt. Ihn erwartet nun u.a. ein mehrmonatiger Fahrerlaubnisentzug. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf 7.000 Euro geschätzt.

Einbruch in Sporthalle und Vandalismus

Tatzeit : Freitag, 26.11.2021, 20.15 Uhr bis Samstag, 27.11.2021, 12.00 Uhr Tatort : Wolfenbüttel, Rosenwall, Gelände des Gymnasiums "Große Schule"

Bislang unbekannten Tätern gelang es, über eine Lichtkuppel in den Innenraum einer Sporthalle zu gelangen. Dort entleerten sie missbräuchlich einen Feuerlöscher und verunreinigten die Halle mit Löschschaum und alkoholischen Getränken. Zudem wurde ein weiterer Feuerlöscher entwendet. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel, Tel.: 05331/933-0.

