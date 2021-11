POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 28.11.2021 für den Bereich Salzgitter

Polizei Salzgitter

Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

38228 Salzgitter-Fredenberg, Böcklinweg Freitag, 26.11.21, ca. 16:00-18:30 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Salzgitter-Fredenberg. Bislang unbekannte Täter nutzen die Abwesenheit der Eigentümer aus und verschafften sich gewaltsam Zutritt in deren Einfamilienhaus. In dem Wohnobjekt wurden diverse Räume nach potentiellem Diebesgut durchsucht und schließlich u.a. Bargeld und Schmuck entwendet. Der Gesamtschaden wird auf eine niedrige, vierstellige Summe geschätzt. Zeugen, die auffällige Beobachtungen getätigt haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter Tel.: 05341-1897-0 zu melden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Freitag, 26.11.21, ca. 6:40-7:20 Uhr 38226 Salzgitter, Gesemannstraße

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es bereits am frühen Freitagmorgen in der Gesemannstraße in Salzgitter-Lebenstedt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich bei einem Park-/ oder Rangiervorgang gegen den geparkt stehenden Pkw einer 52-jährigen Frau aus Salzgitter und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Ort, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 1200 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Pkw oder die Identität des Unfallverursachers geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-1897-0 zu melden.

