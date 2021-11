Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 26. November 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Zeugen gesucht

Mittwoch, 24.11.2021, gegen 09:40 Uhr

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Mittwoch, 24.11.2021, gegen 09:40 Uhr, am Stadtgraben, Landeshuter Platz, in Höhe des dortigen Spielplatzes / der dortigen Gaststätte ereignet haben soll. Demnach sollen bislang fünf unbekannte Jugendliche unter Gewaltanwendung einem 13-jährigen männlichen Opfer eine 1 Euro Münze aus der rechten Jackentasche entwendet haben. Anschließend seien die Unbekannten in Richtung Schule Wallstraße geflüchtet. Die Unbekannten seien zirka 16-18 Jahre alt gewesen. Sie seien alle dunkel gekleidet gewesen und hätten eine Bierkiste mitgeführt. Hinweise erbittet die Polizei unter 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: E-Scooter Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Donnerstag, 25.11.2021, gegen 07:15 Uhr

Am Donnerstagmorgen übersah vermutlich aus Unachtsamkeit ein 53-jähriger Autofahrer beim Fahren aus einer Hofeinfahrt in der Salzdahlumer Straße einen bevorrechtigten 20-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Durch die Kollision stürzte der 20-Jährige zu Boden und verletzte sich hierbei leicht, er wurde mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum gebracht. Zum entstandenen Sachschaden können noch keine Angaben gemacht werden.

