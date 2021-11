Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.11.2021.

Salzgitter (ots)

Versuchter Einbruch in ein Wohnhaus.

Salzgitter, Gebhardshagen, Lustgarten, 20.11.2021, 15:00 Uhr-25.11.2021, 12:00 Uhr.

Die unbekannten Täter hatten versucht, die Terrassentür des Wohnhauses aufzubrechen. Ein Zutritt in das Haus gelang jedoch nicht. Beim Versuch des Aufbruchs entstand ein Schaden in niedriger dreistelliger Höhe. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 zu richten.

Zur optimalen Sicherung ihres Wohneigentums bietet ihnen die Polizei in Salzgitter ein kostenloses Beratungsgespräch an, das sie unter der Telefonnummer 05341/1897109 vereinbaren können.

Sachbeschädigung an einer kommunalen Einrichtung.

Salzgitter, Lebenstedt, Joachim-Campe-Straße, 19.11.2021, 15:00 Uhr-22.11.2021, 05:30 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei wurde offensichtlich mittels eines Steines versucht, eine Scheibe am Rathaus der Stadt Salzgitter einzuwerfen. Die Scheibe wurde jedoch nicht in Gänze zerstört.

Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von mindestens 1.000 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 zu richten.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell