POL-KI: 210205.2 Schönkirchen: Pkw kommt nach Überschlag auf dem Dach zum Liegen

Schönkirchen (ots)

Freitagmorgen, 05.02.2021, gegen 05:45 Uhr überschlug sich ein 31-jähriger Fahrer mit seinem Kia auf der B502 und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Mann wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr am frühen Freitagmorgen, 05.02.2021, gegen 05:45 Uhr der Fahrer eines Kia die B502 in Richtung Kiel. Nahe der Abfahrt Schönkirchen verlor der 31-Jährige in einer langgezogenen Kurve auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der leicht verletzte Mann konnte sich selbst befreien und kam vorsorglich in ein Kieler Krankenhaus. Hinweise auf eine Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit lagen nicht vor.

Philip Hunecke

