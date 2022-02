Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schweigeminute in der Polizeiinspektion Cuxhaven für die Kollegin und den Kollegen aus Rheinland-Pfalz, die im Einsatz auf tragische Weise ums Leben gekommen sind.

Cuxhaven (ots)

Am heutigen Freitag (04.02.2022) stand auch innerhalb der Polizeiinspektion Cuxhaven die Uhr um 10:00 Uhr für eine Minute still. Kolleginnen und Kollegen aus der gesamten Inspektion gedachten in einer Schweigeminute vor ihren Dienstgebäuden oder an ihren Einsatzfahrzeugen der im Dienst getöteten Kollegin und dem im Dienst getöteten Kollegen aus Rheinland-Pfalz. Am Dienstgebäude in Cuxhaven bekundeten auch örtliche und überörtliche Vertreter der Politik, unter anderem Herr Enak Ferlemann und Herr Thiemo Röhler, ihr ausdrückliches Beileid und zeigten sich solidarisch mit allen Mitarbeitenden aller Polizeien. Der Leiter der Polizeiinspektion Cuxhaven Arne Schmidt gedachte in einer Ansprache der 24-jährigen Kollegin und dem 29-jährigen Kollegen und erinnerte daran, welchen Gefahren sich die Kolleginnen und Kollegen sich jeden Tag zu stellen haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell