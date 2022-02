Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Ohne Führerschein unterwegs

Cuxhaven (ots)

Geestland/Bremerhaven/BAB27. Am Donnerstag (03.02.2022) fielen zwei Verkehrsteilnehmer auf, welche ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs waren. Gegen 14:00 Uhr wurde in Geestland/Debstedt im Bereich der Drangstedter Chaussee ein 48-jähriger Bremerhavener mit einem Transporter-Anhänger Gespann kontrolliert. Er war nicht im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubniskasse BE. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Gegen 14:30 Uhr fiel das Gespann erneut auf. In der Straße "An der Autobahn" saß noch immer der 48-jährige Bremerhavener am Steuer. Gegen ihn wurde ein erneutes Strafverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt. Erst nachdem eine Person mit ausreichender Fahrerlaubnis vor Ort war, konnte die Fahrt fortgesetzt werden. Gegen 18:45 Uhr wurde ein 20-jähriger Loxstedter auf der BAB 27 in Bereich Bremerhaven Wulsdorf mit einem Transporter-Anhänger Gespann kontrolliert. Auch er war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse BE. Die Weiterfahrt wurde auch hier untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

