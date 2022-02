Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Größerer Polizeieinsatz nach körperlicher Auseinandersetzung unter Verwendung einer Schreckschusswaffe in Stotel

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/Stotel. Am Donnerstagmittag (03.02.2022) wurde der Polizei gegen 11:45 Uhr eine mögliche Schussabgabe beziehungsweise Schießerei in der Fasanenstraße in Stotel gemeldet. Aufgrund des gemeldeten Sachverhalts fuhr die Polizei mit starken Kräften zum Einsatzort. Vor Ort war es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen (53 Jahre und 47 Jahre alt) gekommen. Der 53-jährige hatte hierbei den 47-jährigen zunächst mit einer Schusswaffe bedroht. In einer folgenden körperlichen Auseinandersetzung löste sich ein Schuss aus der Waffe. Es handelte sich hierbei um eine Schreckschusswaffe. Durch die Auseinandersetzung verletzte sich der 47-jährige leicht, musste aber nicht weiter behandelt werden. Der Einsatz zog die Aufmerksamkeit vieler Anwohner und weiterer Personen auf sich. Die Sachverhaltsaufnahme wurde daher unter der Begleitung starker Polizeikräfte durchgeführt. Erst Anfang November 2021 war es in unmittelbarer Nähe zu einem Tötungsdelikt mit einer Schusswaffe gekommen.

Aufgrund einer möglichen psychischen Erkrankung wurde der 53-jährige Anwohner dem sozialpsychiatrischen Dienst des Landkreises Cuxhaven vorgestellt. Dieser ordnete die Unterbringung in einer geschlossenen Klinik an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell