POL-CUX: Sachbeschädigung an Bushaltestelle und abgestellten Fahrrädern (Lichtbild in der Anlage)

Wurster Nordseeküste/Dorum. Am Mittwochnachmittag (02.02.2022) kam es gegen 16:45 Uhr zu Sachbeschädigungen an einer Bushaltestelle und mehreren Fahrrädern am Bahnhofsvorplatz in Dorum. Durch einen unbekannten Täter wurde hierbei eine Wodkaflasche eine Scheibe eines Wartehäuschens zerstört. Des Weiteren wurden mehrere abgestellte Fahrräder beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

