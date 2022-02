Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Alkoholisiert am Steuer

Cuxhaven (ots)

Wingst/Hemmoor. Am Dienstag stellte die Polizei in Hemmoor in zwei Fällen Pkw-Fahrer mit Alkoholeinfluss am Steuer fest.

Zunächst stoppten die Beamten gegen 19:00 Uhr den 61-jährigen Fahrer eines Hyundai in der Wingst, in der Straße Dobrock. Bei der anschließenden Kontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Vortest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Gegen 22:10 Uhr ging bei der Polizei Hemmoor der Hinweis auf den Fahrer eines Pkw Citroen mit polnischer Zulassung ein. Der später festgestellte 37-jährige ukrainische Staatsbürger fiel Verkehrsteilnehmern auf, die zuvor die B495 aus Richtung Wischhafen kommend in Richtung Hemmoor befuhren. Als der Mann mit seinem Fahrzeug in Osten auf die Bundesstraße einbog, fuhr er zunächst in Schlangenlinien und hielt wenig später plötzlich grundlos auf der Fahrbahn an. Als er dann in die Otto-Peschel-Straße in Hemmoor abbog, landete er auf dem Bürgersteig, wo er mit dem Wagen vor einer Laterne zum Stehen kam. Bei dem Versuch, die Fahrt fortzusetzen, berührte der Fahrer die Laterne leicht mit der Stoßstange und versuchte vergeblich, die Zufahrt zum nahegelegenen Parkplatz eines Lebensmittelmarktes zu erreichen. Ein Schaden entstand hierbei nicht. Die hinzugerufenen Beamten konnten das Fahrzeug und den Fahrzeugführer schließlich antreffen. Der Mann musste jedoch aus dem Fahrzeug gezogen werden, da er auf keinerlei Ansprache reagierte und im Begriff war seine Fahrt fortzusetzen. Hierbei stellten die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch fest. Ein Vortest erklärte dann die besondere Fahrweise. Das Testgerät zeigte einen Wert von über 4,2 Promille an. Dem Mann wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Fahrzeugschlüssel wurde einbehalten. Des Weiteren konnte bisher noch nicht geklärt werden, ob der Mann im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

