POL-CUX: Einbruch in Handwerksbetrieb ++++ Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Geestland/Bad Bederkesa. In der Zeit von Sonntagmittag (30.01.2022) bis Montagmorgen (31.01.2022) verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zu einem Dachdeckerbetrieb in der Straße "Gewerbegebiet" in Bad Bederkesa. Hier wurde gezielt Werkzeug entwendet. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf einen mittleren, 5-stelligen Eurobetrag. Spuren am Tatort lassen darauf schließen, dass der oder die Täter ein Fahrzeug genutzt hatten, welches sich zwischenzeitlich auf einer Wiese linksseitig vom Firmengebäude festgefahren haben könnte. Es besteht daher die Möglichkeit, dass der oder die Täter noch ein zweites Fahrzeug für einen Abschleppvorgang nutzten. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

Wurster Nordseeküste/Midlum. In der Zeit von Freitagnachmittag (28.01.2022) bis Montagmorgen (31.01.2022) brachen bisher unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte in Midlum ein. Im Inneren versuchten der oder die Täter eine weitere Tür aufzuheben, was jedoch misslang. Diebesgut wurde nicht erlangt. Zeugen werden auch hier gebeten sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

