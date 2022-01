Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Verkehrsschilder entwendet

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/Altenwalde/Köstersweg. Innerhalb der letzten Woche wurden von unbekannten Tätern zwei Ortseingangsschilder entwendet. Es handelte sich dabei um die Ortseingangsschilder von Holte-Spangen und Köstersweg, jeweils von Altenwalde aus kommend. Um die Ortseingangsschilder abzuschrauben müssen der/die Täter eine Leiter mitgeführt haben. Für die Täter mag es ein Spaß gewesen sein, für die Bewohner und Verkehrsteilnehmer stellt dies eine erhebliche Gefahr dar. Die Ortsschilder zeigen dem Autofahrer u.a. an, dass ab dem Verkehrsschild nur noch 50 km/h gefahren werden darf. Durch das Fehlen der Ortseingangsschilder entfällt die Geschwindigkeitsbeschränkung, so dass man in den Ortsteil Köstersweg mit 100 km/h einfahren könnte. Da die Ortsschilder erst neu bestellt werden müssen und die Bestellung mehrere Wochen in Anspruch nehmen wird, werden durch die Stadt Cuxhaven 50 km/h Schilder aufgestellt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge an den jeweiligen Ortseingangsschildern gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Altenwalde (Telefon 04723-500360) zu melden.

