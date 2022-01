Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Geestland/Bad Bederkesa. Am Sonntagabend (30.01.2022) ereignete sich gegen 21:15 Uhr ein Verkehrsunfall in der Drangstedter Straße im Bereich der Ortsdurchfahrt Bad Bederkesa. Ein 26-Jähriger Geestländer befuhr mit einem Opel Astra die Drangstedter Straße ortsauswärts, als er in einer Linkskurve mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei kollidierte dieser zunächst mit einem auf dem Parkstreifen abgestellten Anhänger. Dieser stürzte um und traf einen 64-Jährigen, ebenfalls aus Geestland sowie dessen Pkw. Der Mann stand am Kofferraum seines VW Golf, welcher vor dem Anhänger geparkt war, um etwas auszuladen. Er kam glücklicherweise mit leichten Verletzungen davon. Der Unfallverursacher verletzte sich ebenfalls leicht. Bei ihm stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch fest. Vor Ort wurde bei einem Alkoholtest ein Wert von über 2 Promille festgestellt. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt. Ein Der Gesamtschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

