Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 30. Januar 2022

Cuxhaven (ots)

Sturmflut und Orkanböen in der Polizeiinspektion Cuxhaven

Am gestrigen Tag, Samstag den 29. Januar, sowie in der Nacht auf Sonntag, den 30. Januar 2022, kam es in der gesamten Polizeiinspektion zu vermehrten Einsätzen auf Grund der Orkanböen und im Küstenbereich mit der damit zusammenhängenden Sturmflut. Insgesamt wurden dabei glücklicherweise keine Menschen verletzt. Herausragend waren ein umgefallener Baum am Samstagnachmittag auf die B73 im Bereich Otterndorf-Altenbruch sowie drei Bäume, bei denen die Gefahr bestand, auf die Landesstraße 135, in Höhe Wasserwerkswald Hagen im Bremischen/Bramstedt, zu stürzen. Auf der B73 konnte die Feuerwehr das Hindernis sehr zügig von der Fahrbahn entfernen, im Bereich Bramstedt war die Landesstraße ab ca. 19.20 Uhr für ca. eine Stunde voll gesperrt und konnte nach Abschluss der Baumfällarbeiten durch die Feuerwehr wieder freigegeben werden.

Stuhl auf der BAB verloren

BAB 27. Am Samstag, den 29. Januar 2022, verlor ein auf der BAB 27, zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Geestemünde und Bremerhaven-Zentrum, in Richtung Cuxhaven fahrendes Fahrzeug gegen 07.45 Uhr einen Stuhl auf dem Überholfahrstreifen. Mit diesem kollidierte kurz darauf ein 49-Jähriger aus Loxstedt mit seinem Firmen-Caddy, an welchem erheblicher Sachschaden entstand.

Gesucht werden Zeugen, die sich bitte bei der Polizei in Geestland, Tel. 04743/928-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle melden mögen.

