Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 29. Januar 2022

Cuxhaven (ots)

Einbruchdiebstahl aus Arztpraxis - Zeugenaufruf

Cuxhaven. In dem Zeitraum von Donnerstag, den 27. Januar, 20.00 Uhr, auf Freitag, den 28. Januar 2022, 07.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Arztpraxis in der Wagnerstraße ein und entwendeten Diebesgut. Die Gesamtschadenshöhe ist zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen noch nicht bekannt.

Gesucht werden Zeugen, die sich bitte bei der Polizei in Cuxhaven, Tel. 04721/573-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle melden mögen.

Brennende Holzhütte auf Weide - Zeugenaufruf

Schiffdorf-Spaden. Am Freitag, den 28. Januar 2022, geriet gegen 12.30 Uhr eine ca. 5 x 3m große Holzhütte im Bereich der Wehdener Straße, südlich des ehemaligen Schießstandes, auf einer abgelegenen Weide in Brand. Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen wird Fremdeinwirkung nicht ausgeschlossen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Gesucht werden Zeugen, die sich bitte bei der Polizei in Schiffdorf, Tel. 04706/948-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle melden mögen.

Paketzustellerkontrolle auf der A27

BAA27. Am Freitag, den 28. Januar 2022, gegen 09.15h, wurde im Bereich der A27, Höhe Anschlussstelle Bremerhaven-Wulsdorf, ein 38-jähriger Paketzusteller aus Nordenham zusammen mit seinem Transportfahrzeug kontrolliert. Während der Kontrolle des Fahrzeugführers stellte sich heraus, dass ihm seine Fahrerlaubnis bereits 2017 für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland entzogen wurde. Seine ihm im EU-Ausland neu erteilte Fahrerlaubnis ist in Deutschland als nichtig zu betrachten. Kurios in diesem Zusammenhang ist, dass ihm ein Arbeitskollege etwa 15 Minuten später aus seiner Misere mit den mitgeführten Paketen helfen wollte und am Kontrollort anhielt. Eine Überprüfung des 20-jährigen in Loxstedt wohnhaften Paketzustellers brachte zum Vorschein, dass dieser sich mit gefälschten Personaldokumenten und einem gefälschten rumänischen Führerschein vor Ort ausgewiesen hat. Eine von der Staatsanwaltschaft in Stade angeordneten Wohnungsdurchsuchung führte zum Auffinden der echten moldawischen Dokumente. Hintergrund für den Täuschungsversuch des 20-Jährigen dürfte die fehlende Arbeitserlaubnis des Nicht-EU-Bürgers gewesen sein.

