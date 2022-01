Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf der BAB27 ++++ Verkehrsunfall in Bülkau - Fahrzeugführer schwer verletzt

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am Mittwochvormittag (26.01.2022) befuhr ein dunklerblauer BMW (vermutlich Baureihe E46 als Coupe) gegen 09:50 Uhr die Anschlussstelle Bremerhaven-Geestemünde in Fahrtrichtung Cuxhaven. Im Kurvenbereich geriet er aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern. Ein dahinter fahrender Sattelzug musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein hinter dem Sattelzug fahrender, 25-jähriger Fahrzeugführer eines Mercedes Vito, fuhr daraufhin auf den Sattelzug auf. Durch den Unfall wurde der junge Mann leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es entstanden leichte Sachschäden. Der Fahrzeugführer des BMW entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

++++

Bülkau. Am Donnerstagmittag (27.01.2022) kam es gegen 12:00 Uhr auf der Kreisstraße 21 in Bülkau zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Mann aus Bülkau kam hierbei mit seinem PKW, vermutlich aufgrund eines Hustenanfalls, nach links von der Straße ab und landete in einem Straßengraben. Durch den Unfall wurde der Mann schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein PKW musste geborgen und abgeschleppt werden.

