POL-CUX: Verkehrsunfall auf der B71 an der Anschlussstelle zur BAB27 - zwei Verletzte (Lichtbild in der Anlage)

Loxstedt. Am Mittwochmorgen (25.01.2022) kam es gegen 05:45 Uhr auf der Bundesstraße 71, direkt an der Anschlussstelle zur BAB27, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Eine 19-jährige Loxstedterin wollte mit ihrem PKW nach links auf die BAB27 in Richtung Cuxhaven abbiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden PKW eines 43-jährigen Loxstedters. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Unfall wurden beide Personen leicht verletzt. Die PKW waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

