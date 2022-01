Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Mittwoch(26.01.2022) meldete ein 88-jähriger Cuxhavener dass sein in der Segelckestraße in Cuxhaven ordnungsgemäß abgeparkter PKW beschädigt worden sei. Dieser habe zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr auf dem dort befindlichen Parkstreifen, gegebenüber vom ehemaligen Möbelhaus "Heitzer", gestanden. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte habe ihn eine Frau auf eine Unfallflucht aufmerksam gemacht. Ein Lieferfahrzeug sei beim Ausparken gegen den PKW, ein grauer Ford Fiesta, gestoßen und habe sich dann vom Unfallort entfernt. Ein Kennzeichen habe Sie nicht ablesen können. Der PKW wurde hierbei erheblich beschädigt. An diesem konnten rote Farbanhaftungen festgestellt werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallfahrzeug machen können, insbesondere die Frau an der Unfallstelle, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell