Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungseinbruch in der Maria-Theresien-Straße

Pirmasens (ots)

Am Samstag, zwischen 12:00 und 14:30 Uhr nutzte ein unbekannter Täter die Abwesenheit einer Bewohnerin des Mehrfamilienhauses, Maria-Theresien-Straße 4, und brach in deren Wohnung ein. Das Türschloss wurde aufgebrochen, gut 20 Paar Ohrringe, zwei Goldketten und 20 Euro in bar wurden erbeutet. Der Gesamtschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell