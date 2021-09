Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Ehrliche Finderin

Sichtlich erfreut war eine 42 - jährige Landauerin als sie ihren Geldbeutel am Mittwochabend bei der Polizei Landau abholen konnte. Eine 25 - Jährige hatte den Geldbeutel, in welchem sich ein beträchtlicher Bargeldbetrag befand, auf dem Gehweg in der Xylanderstraße gefunden und anschließend bei der Polizei Landau abgegeben. Die Verliererin war im Umzugsstress und hatte hierbei zuvor die Geldbörse verloren. Bereits bei der Abgabe des Geldbeutels gab die junge Frau an keinen Finderlohn zu wollen.

