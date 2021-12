Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigungen an Autos

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Freitagabend bis Sonntagmorgen zwei im Bereich Lindenstraße und Welschstraße geparkte Autos mit einem spitzen Gegenstand, womöglich einem Schlüssel, zerkratzt. An einem in der Lindenstraße abgestellten Firmenbus wurde die Seitenscheibe der Fahrerseite kreisrund zerkratzt, an einem in der Welschstraße geparkten PKW wurden die Rückleuchte und der Lack zerkratzt. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Polizei Waldfischbach-Burgalben bittet um Hinweise unter 06333/9270.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell