Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Tageswohnungseinbruch

Zweibrücken (ots)

Am Samstagmittag kam es zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr zu einem vollendeten und einem versuchten Einbruch in Wohnungen in einem Mehrparteienanwesen am Mannlichplatz. An einer Wohnungseingangstür konnten lediglich Hebelspuren festgestellt werden. An einer weiteren Wohnung wurde tatsächlich die Wohnungstür aufgehebelt und anschließend die Räumlichkeiten durchsucht, ohne dass jedoch Diebesgut mitgenommen wurde. An den beiden Wohnungseingangstüren entstand Sachschaden in jeweils dreistelliger Höhe. Möglicherweise wurde der/die Täter bei der Tatausführung gestört. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) erbittet sachdienliche Hinweise. |pizw

