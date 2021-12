Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung

Zweibrücken (ots)

In der Nacht zum Samstag kam es zu einer Sachbeschädigung an der Schaufensterscheibe eines Friseursalons in der Bleicherstraße. Die ca. 6qm große Scheibe wurde im linken unteren Bereich mittels unbekanntem Gegenstand eingeschlagen. Hierdurch dürfte Sachschaden in vierstelliger Höhe verursacht worden sein. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) erbittet sachdienliche Hinweise. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell