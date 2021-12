Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens, Waldfischbach und Zweibrücken - Lichterfahrten mit Traktoren sorgen für vorweihnachtliche Stimmung

Polizei Pirmasens (ots)

Wie bereits im vergangenen Jahr wurden am 17.12.2021 und 18.12.2021, jeweils im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 21:30 Uhr, im Bereich der Polizeiinspektionen Pirmasens, Waldfischbach und Zweibrücken, Lichterfahrten mit Traktoren der regionalen Landwirte durchgeführt. Die Straßen in den durchfahrenen Ortschaften zwischen Hitscherhof und Zweibrücken waren gesäumt von zahlreichen Erwachsenen und vielen Kindern, die sich augenscheinlich an den ca. 50 weihnachtlich mit Lichterketten geschmückten Traktoren erfreuten.

