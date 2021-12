Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rodalben - Unfallflucht

Polizei Pirmasens (ots)

Am 12.11.2021, gegen 15:30 Uhr, musste eine 53-jährige Frau aus Rodalben feststellen, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die hintere Stoßstange ihres weißen Mazda MX 5 beschädigt hatte. Das Fahrzeug war in Rodalben, Fohnbachstraße, im Bereich des Anwesens Nr. 77, schon vor längerer Zeit abgestellt worden. Deshalb könnte der Unfall auch schon Tage oder wenige Wochen zurückliegen. An dem Mazda mit PS-Landkennzeichen entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell