Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomat - Polizei stellt einen Tatverdächtigen

Hagenow (ots)

Nach einem versuchten Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Hagenow hat die Polizei am frühen Mittwochmorgen einen Tatverdächtigen stellen können. Der 37-jährige Mann soll versucht haben, gemeinsam mit zwei weiteren Tätern einen in der Bahnhofstraße aufgestellten Zigarettenautomat mit mechanischer Gewalt aufzubrechen. Anwohner hatten Geräusche wahrgenommen und drei Männer gesehen, die vom Tatort flüchteten. Die Zeugen hatten daraufhin umgehend die Polizei verständigt. Die Polizei konnte wenig später einen Tatverdächtigen nach kurzer Flucht auf dem Bahnhofsvorplatz stellen. Wie sich bei der anschließenden Untersuchung des Tatortes herausstellte, hatten die Tatverdächtigen zudem die Straßenbeleuchtung außer Betrieb gesetzt, um so bei ihrer Tathandlung unentdeckt zu bleiben. Hierzu hatten sie die in einem Laternenpfahl befindliche Elektronik der Straßenbeleuchtung beschädigt. Am Zigarettenautomaten entdeckten die Polizisten Aufbruchspuren. Allerdings gelangten die Täter nicht in den Besitz von Bargeld und Zigaretten. Gegen den 37-jährigen Georgier wird nun wegen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt. Die Kriminalpolizei erhofft sich, im Zuge der weiteren Ermittlungen, auch Hinweise auf die beiden noch unbekannten Mittäter zu erlangen.

