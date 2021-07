Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen

Kreis Tuttlingen) Polizei sucht nach Unfallflucht weißen Transporter (08.07.2021)

Wurmlingen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Fahrer eines weißen Transporters am Donnerstag gegen 8.30 Uhr auf der Schloßstraße. Ein 37-Jähriger parkte einen Audi vor einer Bäckerei. Als er wenige Minuten später zum Auto zurückkam, bemerkte er einen frischen Unfallschaden in Höhe von rund 1.500 Euro am hinteren rechten Fahrzeugbereich und am rechten Rücklicht. Ein Tatverdacht richtet sich gegen den Fahrer eines weißen Kleintransporters, der in diesem Moment davonfuhr. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den weißen Transporter geben können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461 941-0, zu melden.

