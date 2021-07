Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Firmengebäude (08.07.2021)

Donaueschingen (ots)

Einen Einbruch in ein Firmengebäude verübt hat ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Der Unbekannte gelangte über das frei zugängliche Areal einer Firma in einen unverschlossenen Gebäudetrakt. Dort brach er gewaltsam eine Tür zum Sekretariat auf und entwendete aus einem Schreibtisch eine Kassenbox mit einem dreistelligen Geldbetrag. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Dieb liefern können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell