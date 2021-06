Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Seniorin wird Opfer eines Telefon-Betruges

Espelkamp (ots)

Mittels eines sogenannten Enkeltricks erlangten im Laufe des Donnerstags Betrüger von einer Espelkamperin Bargeld in Höhe von etwas über 20.000 Euro. Die Gaunerin hatte sich am Telefon als Lebensgefährtin des Sohnes ausgegeben. In diesem Zusammenhang bitten die Präventionsexperten der Polizei darum: Führen sie frühzeitig Gespräche mit ihren älteren Verwandten und klären diese über die besondere Arbeitsweise der Betrüger hin.

Derzeitigen Ermittlungen zufolge rief die Betrügerin erstmalig am späten Vormittag bei der 85-Jährige an. Sie gab vor, die Lebensgefährtin des Sohnes zu sein und bat um schnelle Hilfe, da sie sofort eine Anzahlung für einen günstigen Wohnungskauf benötigte. Zwar hatte Opfer einen fünfstelligen Geldbetrag zu Hause, die geschickt agierende Gaunerin konnte sie aber dazu bewegen, weiteres Geld von der Bank abzuheben. Nachdem die Seniorin wieder in ihrer Wohnung angekommen war, folgte ein weiterer Anruf. Unmittelbar danach übergab die ältere Dame das gesamte Geld an einen unbekannten Mann.

Im Internet hat die Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke auf der Seite https://minden-luebbecke.polizei.nrw/artikel/enkeltrick-tatmittel-telefon Präventionstipps hinterlegt.

