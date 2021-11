Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 08.11.2021

GS - Jürgenohl

Nach Unfall geflüchtet

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es in der nach vom 06./07.11.21 in Goslar-Jürgenohl. Ein am Abend gegen 23.00 Uhr auf dem rückseitigen Parkplatz der Hausnummern Danziger Str. 60-64 ordnungsgemäß abgestellter roter PKW Mitsubishi Colt mit GS-Kennzeichen wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug angefahren und an der gesamten linken Fahrzeugseite so stark beschädigt, dass mit rund 2.500 EUR ein wirtschaftlicher Totalschaden vorliegen dürfte.

Das verursachende Fahrzeug dürfte vermutlich ebenfalls stärkere Beschädigungen aufweisen. Der geschädigte stellte den Schaden am 07.11.21, gegen 10.00 Uhr, fest.

Personen, die in dem Zeitraum Beobachtungen zum Unfallgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321 / 3390 zu melden.

-Lüdke, KHK-

