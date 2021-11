POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom Samstag, 06.11.2021

Polizeiinspektion Goslar

Körperverletzung und Beleidigung in Gaststätte:

In einer Goslarer Gaststätte kam es am Freitag den 05.11.2021 zwischen 21:30 und 22:00 Uhr zu einer Körperverletzung. Vorausgegangen waren Streitigkeiten zwischen drei alkoholisierten Personen in dessen Rahmen der spätere Beschuldigte zur Körperverletzung vom Opfer beleidigt worden sein soll. Das Opfer der Körperverletzung erlitt augenscheinlich keinerlei Verletzungen.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort mit leichtverletzten Fußgänger:

Der Führer eines PKW soll am 05.11.2021 gegen 18:10 Uhr im Bereich der Piepmäkerstraße an der Einmündung zur Bäckerstraße gegen das Bein eines Fußgängers, welcher die Straße überquerte gefahren sein. Nach einem kurzen Streitgespräch entfernte sich der männliche Fahrzeugführer vom Unfallort ohne zuvor seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Der Fußgänger informierte hierauf die Polizei. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Fußgänger leicht verletzt.

Die Polizei Goslar bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 05321-3390 zu melden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort nach Beschädigung eines PKW:

Der Führer eines PKW stieß am 05.11.2021 zwischen 17:00 - 20:30 Uhr, vermutlich beim Ausparken auf dem Parkplatz des Fitnesslandes in Goslar gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei Goslar bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 05321-3390 zu melden.

Ruhestörung sowie Beleidigung von Polizeibeamten:

In Goslar im Bereich des Museumsufers kam es am 05.11.2021 gegen 22:00 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz. Durch einen Bürger war zuvor eine Ruhestörung durch ca. 40-50 Heranwachsende gemeldet worden. Der Sachverhalt konnte durch die Beamten bestätigt werden. Beim Eintreffen der Beamten entfernte sich ein Teil der Heranwachsenden vom Ort. Allerdings verblieb auch ein kleinerer Teil, welcher verbal seinen Unmut gegen die Maßnahmen der Beamten kundtat. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme kam es dann durch eine einzelne Person zu einer Beleidigung gegenüber den Beamten.

Am Museumsufer war es in den Wochen zuvor bereits zu Treffen von größeren Gruppen gekommen. Hierbei war es neben der Ablagerung von Müll auch zu Sachbeschädigungen am dortigen Zinnfigurenmuseum gekommen.

