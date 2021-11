Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg und der Polizeistation Vienenburg am 06.11.21

Goslar (ots)

Sachbeschädigung - Am 06.11.21, um 00.30 Uhr, kam es auf dem Rundweg um den Bad Harzburger Golfplatz zu einer Sachbeschädigung an einer Laterne. Die Laterne wurde mittel massiver Gewaltanwendung umgebrochen und demoliert. Beim Eintreffen der Funkstreife konnten vier vom Tatort flüchtende Heranwachsende gestellt werden. Die beschädigte Laterne wurde durch den Bauhof der Stadt Bad Harzburg gesichert. Nach bisherigen Einschätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500, -- EUR. Gegen die Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz / Fahren unter BTM-Einfluss - Am 05.11.21, um 18.05 Uhr, wurden zwei Personen mit jeweils einem E-Roller, sogenanntes Elektrokleinstfahrzeug, im Rahmen der Feststellung einer Verkehrsordnungswidrigkeit überprüft. Es handelte sich um eine 19-jährige Frau aus Bad Harzburg und einen 26-jährigen Mann aus Vienenburg. Im Rahmen der Kontrolle wurde schließlich festgestellt, dass beide unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Daher wurden Blutproben bei den Personen entnommen. Weiterhin wurde bei dem Mann im Rahmen einer Durchsuchung seiner Person BTM in Form von Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt. Gegen beide Personen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren bzw. Strafverfahren eingeleitet.

Körperverletzung/Beleidigung - Am 05.11.21, um 19.45 Uhr, wird durch einen 64-jährigen Mann aus Vienenburg eine Körperverletzung und eine Beleidigung angezeigt. Dem Mann sei in Vienenburg, Wiedelaher Str., durch den später Beschuldigten die Vorfahrt genommen worden, so dass es beinahe zu einem Verkehrsunfall gekommen sei. Daraufhin sei es zwischen den Kontrahenten zu einem Streitgespräch gekommen, in dessen Verlauf der Mann von dem Beschuldigten beleidigt und mehrfach gegen die Brust gestoßen worden sei. Durch die Bruststöße sei der Mann zu Boden gestürzt und habe sich an der Hand verletzt. Anschließend sei der Beschuldigte davongefahren. Die Polizei bittet um entsprechende Zeugenhinweise. I.A. Hertrampf, PHK

