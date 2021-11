Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 05.11.2021

Goslar (ots)

Kennzeichen vom Pkw entwendet

In der Zeit von Mi., 03.11.21, 15.45 Uhr, bis zum Do., 04.11.21, 14.45 Uhr, wurde das hintere amtl. Kennzeichen "GS - AN 89" von einem Pkw VW Polo entwendet. Der Pkw stand geparkt in der Schlesierstraße in Langelsheim. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 05326-978780.

Betrug im Internet

Ein geschädigter Bürger aus Langelsheim zeigte jetzt an, dass er über eine Internet-Verkaufsplattform einen Kaffeeautomaten für 239 Euro erwarb. Obwohl er die Ware bezahlte, erfolgte keine Lieferung. Die Polizei Langelsheim ermittelt jetzt wegen des Verdachts des Betruges.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell