POL-UL: (GP) Aichelberg - Kreisverkehr überfahren

Schnell konnte der Unfallverursacher am Donnerstag bei Aichelberg ermittelt werden.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 33-Jährige kurz vor 11 Uhr von Zell in Richtung Weilheim. Am Kreisverkehr war er zu schnell und fuhr geradeaus über den Kreisverkehr. Dabei beschädigte er die Bepflanzung und ein Verkehrszeichen. Bei dem Unfall wurde ein Reifen am VW beschädigt. Den wechselte er an der Unfallstelle und fuhr danach weg. Ein Zeuge hatte sich das Kennzeichen notiert. Die Polizei konnte den Unfallverursacher schnell ermitteln. Dieser gab zu, den Unfall verursacht zu haben.

++++++++ 2118188

