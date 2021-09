Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Alarm bei Tag der offenen Tür

Um kurz nach 12 Uhr heute Mittag wurde die Feuerwehr Dinslaken zur Kathrin-Türks-Halle gerufen. In der frisch sanierten Halle lief seit dem Vormittag der Tag der offenen Tür. Bei verschiedenen Aufführungen und Musikbeiträgen wurde Disconebel eingesetzt. Vermutlich hatte dieser dazu geführt, dass die automatische Brandmeldeanlage in dem Objekt einen Brand meldete. Alarmiert wurden zu diesem Einsatz die Einheiten Hauptwache, Stadtmitte, Hiesfeld und der Rettugnsdienst. Wie bei allen Veranstaltungen in diesem Objekt üblich, wurde auch heute eine Brandsicherheitswache durch die Feuerwehr gestellt. Diese hatte nach dem Alarm, in Verbindung mit dem Sicherheitsdienst, das Gebäude geräumt. Durch die vorbildliche Räumung waren bei Eintreffen der Feuerwehr keine Personen mehr im Gebäude und die gerufenen Einsatzkräfte konnten sich auf die Erkundung im Objekt konzentrieren. Bei der Erkundung stellte sich schnell heraus, dass kein Schadensereignis vorlag, sondern der Nebel die Ursache des Alarms war. Nach ca. 45 Minuten konnten die Besucher das Gebäude wieder betreten und die Veranstaltung fortgesetzt werden.

