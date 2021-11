Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 06.11.21

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Eine 21-jähriger Fahrzeugführer aus Lamspringe verursachte Freitagnacht, gegen 23.15 Uhr, in Rhüden einen Verkehrsunfall. Er befuhr die Bundesstraße 243 aus Richtung Bornum in Richtung Rhüden, um dort nach links in Richtung Autobahn abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Pkw eines 28-jährigen Bockenemers. Es entstand ein Schaden von ca. 4500 Euro.

Warenbetrug

Am Mittwochabend wurde bei der Polizei ein Warenbetrug angezeigt. Ein 50-jähriger Seesener hatte über die Plattform "ebay-Kleinanzeigen" einen Router im Wert von 55 Euro erworben, die Waren jedoch bis zum Anzeigezeitpunkt nicht erhalten.

i.A. Behnke, POK'in

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell