Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariats Oberharz vom 06.11.2021

Goslar (ots)

Aufbruch mehrerer Ladenkassen eines Lebensmittelgeschäfts

Am Freitag, den 05.11.2021, gegen 20:46 Uhr, betraten bislang unbekannte Täter den Einkaufsmarkt in der Goslarschen Straße in Clausthal-Zellerfeld. Unbemerkt von den Angestellten, schafften es die Täter die Geldkassen gewaltsam zu öffnen und die Einnahmen zu entwenden. Die Höhe der Einnahmen sind bislang unbekannt.

Streitigkeiten

Am 06.11.2021 gegen 10:40 Uhr, gerieten in der Andreasberger Straße in Clausthal-Zellerfeld zwei männliche Personen in verbale Streitigkeiten, welche einseitig in Beleidigungen mündeten. Gegen den Beleidiger wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tatausführung oder Täterschaft machen können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Oberharz (Tel.:05323-94110-0) zu melden.

i.A. Simson, POKin

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell