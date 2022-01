Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Cuxhaven (ots)

Cadenberge. Auf dem Alten Postweg in Cadenberge stoppten Beamte des Polizeikommissariats Hemmoor am heutigen Mittwochmorgen (26.01.2022) gegen 05:45 Uhr den Fahrer eines Fiat, der erheblich Fahrunsicherheiten aufwies. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 56-jährigen Fahrers aus Cadenberge Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Dann Mann setzte seinen Nachhauseweg in einem Taxi fort.

