Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl eines hochwertigen Stromaggregats ++++ Einbruch in Einfamilienhaus

Cuxhaven (ots)

Geestland/Köhlen. In der Zeit von Freitagabend (21.01.2022) bis Montagmorgen (24.01.2022) verschafften sich bisher unbekannte Täter Zutritt zu einem Firmengelände (Kiesgrube) im Köhlener Birkenweg. Hier überwanden der oder die Täter das gesicherte Eingangstor. Vom Gelände wurde ein großes Stromaggregat entwendet (Gewicht ca. 2 Tonnen, Abmessungen ca. 2,0m x 1,5m x 1,0m). Aufgrund der vor Ort vorgefundenen Spuren sowie der Abmessungen und des Gewichts des Aggregats nutzen die unbekannten Täter vermutlich einen LKW mit Ladekran zum Abtransport. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

+++++

Cuxhaven. Am Montag (24.01.2022) brachen bisher unbekannte Täter in der Zeit von 16:30 Uhr bis 19:30 Uhr über ein rückwärtiges Kellerfenster in ein Einfamilienhaus in der Marquard-Schreye-Straße in Cuxhaven ein. Aus dem Wohnhaus wurde unter anderem Schmuck entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

