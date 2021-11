Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand in der 10. Etage

Rostock (ots)

Am Montagabend gegen 19:15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr aufgrund einer Brandmeldung in die Ahlbecker Str. 8 gerufen. Wie vor Ort festgestellt wurde, brannte es auf einem Balkon in der 10. Etage. Das Feuer griff auch auf das Balkonfenster und umliegende Bereiche der Fassade über.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Nach ersten Schätzungen entstand ca. 20.000 Euro Sachschaden. Der Wohnungsinhaber war zum Zeitpunkt der Brandbekämpfung nicht zugegen. Auch sonst wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Brandstiftung ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen.

Der Kriminaldauerdienst Rostock führte erste Ermittlungen vor Ort. Für Dienstag ist der Einsatz eines Gutachters für Brandursachenermittlungen beantragt. Das Kriminalkommissariat Rostock führt die weiteren Ermittlungen zum Verdacht der Schweren Bandstiftung.

Gert Frahm Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

