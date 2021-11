Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Lagerhalle in Demern

Rostock (ots)

Am 27.11.2021 gegen 15:45 Uhr meldete ein Zeuge den Brand einer Scheune für landwirtschaftliche Erzeugnisse in der Ortslage 19217 Demern. In der Scheune wurden u.a. Strohballen gelagert.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindert werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen wird von Brandstiftung ausgegangen. Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort konnten durch Beamte des Polizeireviers Gadebusch zwei Tatverdächtige bekannt gemacht werden. Die Tatortarbeit wurde durch den Kriminaldauerdienst Wismar übernommen.

Zur Brandbekämpfung waren insgesamt 72 Kameraden der umliegenden Feuerwehren vor Ort.

Im Auftrag

Cristin Langwald

Polizeioberkommissarin Polizeirevier Gadebusch

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell