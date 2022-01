Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Radsätze von zwei Fahrzeugen entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Vermutlich am frühen Dienstagmorgen entwendete ein bislang Unbekannter den Radsatz eines Volvos, der an der Ecke Rebenweg/Apfelweg abgestellt war. Möglicherweise könnte ein helles Fahrzeug sowie eine Person mit einem auffallend roten Pullover im Tatzusammenhang mit dem Diebstahl stehen. Eine Anwohnerin stellte gegen 00:45 Uhr verdächtige Geräusche fest. Als sie aus dem Fenster blickte, fiel ihr im genannten Einmündungsbereich die unbekannte Person sowie das Fremdfahrzeug auf. In der Folge versuchte die über 60-Jährige die Situation richtig zu deuten. Jedoch erst als der Unbekannte gegen 01:30 Uhr wieder in sein Fahrzeug gestiegen war und sich in unbekannte Richtung entfernt hatte, erkannte die Frau den Diebstahl.

Ebenfalls in den frühen Morgenstunden des Dienstags wurden die Kompletträder eines Audis entwendet, der auf einem Parkplatz am Bahnhof abgestellt war. Der 55-jährige Fahrzeugführer hatte seinen PKW gegen 1 Uhr im Bereich "Großer Stadtacker" geparkt. Als er gegen 7:30 Uhr wieder zu seinem Wagen zurückkehrte, fand er den Audi ohne Räder und auf Steinen aufgebockt vor.

Die Höhe des Diebstahlschadens ist in beiden Fällen noch unklar. Das Polizeirevier Wiesloch hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und prüft insbesondere, ob ein Tatzusammenhang zwischen den genannten Fällen besteht. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können und/oder die Hinweise zu der unbekannten Person mit dem roten Pullover und dem hellen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06222 57090 zu melden.

