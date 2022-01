Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht - 7.500 EUR Schaden

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 14 Uhr an der Kreuzung Talstraße / Pfarrgartenstraße. Eine 31-Jährige Mercedes-Fahrerin befuhr die Talstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße, als sie an der Kreuzung zur Pfarrgartenstraße eine 38-Jährige Mitsubishi-Fahrerin übersah, welche die Pfarrgartenstraße von der Wieslocher Straße kommend befuhr und vorfahrtsberechtigt war. In Folge dessen kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden beträgt 7.500 EUR.

