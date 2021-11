Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Persönliche Forderungen?

Rastatt (ots)

Persönliche Forderungen könnten ursächlich für eine Konfrontation am Donnerstagabend zwischen zwei 28 und 29 Jahre alten Männern in der Innenstadt gewesen sein. Laut den Schilderungen des jüngeren soll ihm sein ein Jahr älterer Widersacher gegen 20:40 Uhr Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Der Verletzte musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

