Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Reifen aufgeschlitzt, Zeugen gesucht

Bietigheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter trieb zwischen Mittwochmittag, 12 Uhr und Donnerstagmorgen, 8.30 Uhr sein Unwesen. Der Unbekannte schlitzte an vier Pkw, die in der Industriestraße, Dietrich-Bonhoeffer-Straße und Georg-Elser-Straße geparkt waren, die Autoreifen auf. Insgesamt dürfte ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro entstanden sein. Nach ersten Erkenntnissen sind alle Sachbeschädigungen offenbar einem Täter zuzuordnen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte mit den Beamten des Polizeipostens Bietigheim unter der Telefonnummer: 07245 91271-0 in Verbindung.

/jv

